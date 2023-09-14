強攻中秋、雙十國慶連假出國漫遊商機，台灣大哥大依據用戶不同需求，提供計日型、計量型、共享包等原號漫遊方案。「計量型」方案，除原本1GB、2GB外，即日起推出全新5GB版本，遊日韓、中港澳等亞洲國家只要499元起，採計量方式，適合精打細算的小資族，拍照打卡、瀏覽網頁、Google Map導航暢所無阻。

台灣大同步推出「計日型」加量不加價限時優惠，12月31日前，美、加、紐、澳每日179元，傳輸量從每日300MB，免加價升至1GB (量到降速512Kbps吃到飽)。隨疫情趨緩，旅遊市場復甦，民眾共同出遊比例攀升，台灣大提供「共享包」方案，遊日、韓等國，7天只要799元，1人申辦，最多4人共享12GB傳輸量，分享網路免開熱點，分開行動仍可使用網路。另外，於台灣大電信科技保險服務「大哥保 你放心」投保旅平險，再申購亞洲「計日型」方案，即享漫遊費95折優惠，計畫出國用戶可透過台灣大客服App，一次辦好國際漫遊、旅遊保險。

據台灣大內部數據統計，今年7月申辦台灣大原號漫遊之用戶，較前月增加近1成，更是去年底的2.5倍，其中發現，民眾共同出遊比例增加，申辦「共享包」方案用戶逐月攀升，8月申辦量較5月大幅成長40％。

台灣大看準輕旅行用戶增加，原號漫遊「計量型」全新提供較大用量5GB方案，亞洲漫遊計量型499元；美、加、紐、澳799元；歐洲1199元。「計日型」方案也限時加碼，遊美、加、紐、澳每日只要179元，傳輸量從300MB免加價升至1GB (量到降速512Kbps) ，1GB可以在臉書打卡貼文傳單張照片約500則、瀏覽網頁約600頁。另外，歐洲漫遊「計日型」傳輸量不限，原價每日599元，限時降價為499元。