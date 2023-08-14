副總統賴清德過境紐約，與青年座談時說，不曉得大家能不能猜得到他內心的想法，「你們就是我要網羅人才」，跨黨派、跨世代、跨領域，還跨國際。

賴副總統率團出訪巴拉圭，去程過境紐約。他在當地時間13日下午，在緊鄰哈德遜河的The Glasshouse，與青年互動。

總統府表示，賴副總統希望藉這次過境紐約期間，向在美國當地各領域都占有翹楚地位的台灣年輕人，了解相關領域、產業最新的發展展望，聽取他們對於台灣在下階段，各領域發展的想法及建言，同時讓民眾有機會認識這些優秀的台灣子弟以及他們努力的歷程。

青年座談以「立足紐約，心懷台灣」為題，邀請在美國東岸重要學術及產業機構擔任要職的旅美台灣青年，包括在超導體及量子力學、生物醫學、高等教育、法政、藝術等國家重點發展領域立足的傑出人士。與會者平均35歲左右。

賴副總統致詞表示，大家可能注意到，他在台灣推「民主大聯盟」，目的是要因應台灣社會面臨各種國內外挑戰，他一直認為，民進黨雖然執政，目前也是最大黨，但面對未來情勢，民進黨必須與社會各領域人才互相結合，共同建設台灣，讓國家更加壯大，所以，他在提名立委參選人時，採取民主大聯盟，也就是，跨黨、跨世代、跨領域，希望完成這樣的目標。

他說，後來，他為了下一個世代的台灣，擬定國家藍圖，希望推動國家希望工程，也有同樣的想法，必須要更進一步連結台灣各領域人才，才有辦法成功將台灣打造為民主和平的台灣、創新繁榮的台灣、公義永續的台灣。

「今天來到紐約與大家見面，我內心的想法，不曉得大家能不能猜得到？」賴副總統向與會者拋出問題，又接著說：「你們就是我要網羅人才」，民主大聯盟不僅跨黨派、跨世代、跨領域，還跨國際。

副總統認為，與會者都很了不起，有人學量子科學，有人學文學。看到與會名單上的作家「金翎」，賴副總統開玩笑地問她「與金庸有沒有關係」，因為金庸小說是他最喜歡的小說。

賴副總統還打趣地說，有人學建築、有人學法律、也有人推動人工智慧，他剛才還提醒律師小心一點，「不要被人工智慧取代」。

他說，今天涵蓋面非常廣，他想多聽聽大家的意見，讓互動成果更豐碩。（編輯：何宏儒）1120814