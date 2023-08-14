大陸日前公布第三批恢復旅行團出境目的地名單，包括日本、南韓、美國等78個國家與地區，但仍未列入台灣。台大教授左正東表示，民進黨政府稱因為大陸跟台灣過不去，但是美國跟大陸的關係也很緊張，卻列入名單中。

左正東13日在中天政論節目《週末大爆卦》中表示， 大陸今年開始分3批開放團客到這些國家旅遊，接著2月同時也開放港澳，大陸周圍一圈 ，包括跟它關係非常緊張的美國，還有日本、韓國、澳洲，也都開放了，台灣居然沒在裡頭。蔡政府說因為大陸跟台灣過不去，但是大陸跟美國的關係也很緊張，難道我們跟大陸的關係，比中美的關係還緊張嗎？

左正東指出，另外一個值得大家去思考的問題是，我們政府到底在這段時間做了怎樣的努力？陸委會經常公開指責大陸，說它都沒有開放、怎麼始終不釋出善意。但是我們政府也可以做出一些努力，像前立委郭正亮所說，有70幾個官員要來台灣的事，他完全相信，但政府目前為止，並未說明有沒有此事。

左正東接著表示，事實上，他聽到的情況是，這些官員在政府的類別叫「專業交流」。從疫情以來，就審查非常嚴格。在疫情前的2019年， 「專業交流」來台的大陸人士有9萬人，今年到6月底僅來了800多人，差距非常大，主持人李珮瑄一聽不禁喊，「哇！」

左正東認為，既然大陸還沒有准許觀光客來台，我們政府為何不先解禁，所考量的到底是什麼？還互推皮球。我們政府應該向國人說清楚，繼續卡觀光客目的是什麼？以及未來有什麼辦法能讓大陸觀光客再來台灣，這兩點，民進黨政府要給國人一個交代。