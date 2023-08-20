美國NCAA（大學聯賽）一級球隊加州大學爾灣分校（UC Irvine）為主力的男籃隊在瓊斯盃95比80打敗中華藍，勇奪7連勝。美國隊總教練騰納（Russell Turner）稱讚中華隊的實力頗強，他特別對林庭謙、阿巴西、劉錚3人的印象深刻。林庭謙前役感冒缺陣，此戰投14中7（外線投8中4），拿19分5助攻3籃板4抄截，極為勇猛。

對於中華兩隊的整體戰力，騰納評價兩支球隊都有在美國一級NCAA贏球的實力，特別是「藍隊很強」，大概能打贏多數中等實力的NCAA一級球隊，甚至碰上頂尖球隊也有機會。

美國NCAA一級超過350支球隊，這次橫掃瓊斯盃提前封王的加州大學爾灣分校排名第102名。根據騰納的評價，中華藍要解決200名之後的球隊應該不成問題，對決強隊也未必輸，他指出加州大學爾灣分校有打贏過聖地牙哥州立大學（排名第15）。

這次臨場發揮方面也是美國隊較佳，中華藍總教練桑茂森說：「不得不稱讚美國隊，他們太準了，三分命中率高達5成8，」「在高強度碰撞上也吃虧，所以我們籃板球也輸很多，但這次是很棒的一次經驗，尤其是對我們接下來的杭州亞運。」