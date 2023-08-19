回台加入中職第1戰，樂天桃猿林子偉一口氣「解鎖」首安、首得分、首K、首保送及首失誤，最終他繳出4打數2安打2得分的成績，無奈球隊以6比10不敵統一獅，中止近期3連勝，對於第1次守備機會就被記失誤，林子偉賽後笑著說：「那應該是安打吧！那麼軟弱。」

1局上蘇智傑打擊時敲出游擊方向滾地球，林子偉行進間向前試圖撈球但沒有接到，紀錄組認定為失誤，讓他回台後首失誤比首安還快出現。

賽後被問到此事，林子偉雖然認為應該是安打，也願意接受紀錄組認定，不過也說，或許可以跟總教練曾豪駒討論看看，看是不是要提申訴。

前2次打擊1保送、1三振，林子偉說：「第1次比較看球，第2次就過於積極，連壞球都打，希望下次不要再有這樣的事情發生。」

接下來2次打擊林子偉都敲安，最後也都有跑回來得分，不過9局下球隊最後反攻機會，林子偉在最後一次打擊時敲出再見雙殺打，沒能延續攻勢。

林子偉說：「那時心裡想著一定要把跑者打回來，確實擊球，不要追打壞球，但結果是雙殺，棒球就是這樣，有時幸運之神會在我這，今天輸了，明天再打回來。」

總結回台首戰表現，林子偉認為，扣除那次失誤外其他表現都不錯，也很喜歡桃園球場的應援氣氛，不過被問到對於自己的應援曲時，他笑說沒有認真聽，「因為專注在場上。」

樂天桃猿林子偉跑回得分後與隊友擊掌。（陳麒全攝）