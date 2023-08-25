中職「831洋將大限」倒數中，對於第4號洋投抉擇，味全龍總教練葉君璋點出最重要關鍵就是健康，「只要確保第4個投手健康，再加上一點點實力就OK。」

龍隊陣中目前有鋼龍、布里悍、錡龍、伍鐸及日前剛抵台的拓克士（Tucker Smith）5位洋投，前3人狀況穩定，通過洋將大限應沒問題，伍鐸則是因為右肩傷勢成為最大變數，新洋投拓克士來台時間較近，能否適應中職環境也是未知。

葉總表示，伍鐸目前狀況還OK，牛棚、實戰投打訓練（Live BP）也沒問題，「其實以他來講只要健康就可以，他不是速球型的，只要健康，加上他在中職多年，用7成功力就可以生存，但新洋投年輕，就算100%也可能沒辦法適應打擊這麼強的聯盟。」

龍隊回歸中職後，陣中外籍球員流動率不比其他對頻繁，葉君璋說：「對我們來講，只要確保第4個投手是健康的，加上一點點實力就OK。」

葉總表示，現在伍鐸狀況應該是可以用，只是說是硬撐還是真的復原是最大變數，「就是擔心留下他後，如果投個一段時間又出狀況，這些都是考慮、抉擇的點。」