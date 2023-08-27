富邦悍將27日以4比2擊敗味全龍，3連戰橫掃對手，也攀上下半季第1位置，但對於6局下連續2打席的3呎線之爭，富邦總教練邱昌榮賽後仍不解，會提出申訴、請聯盟再解釋一次；龍隊總教練葉君璋對於蔣少宏那次判決也認為是有檢討空間。

6局下落後2分的龍隊展開反攻，劉基鴻內野安打、瑪仕革斯．俄霸律尼保送。無人出局、一二壘有人時，陳品捷執行短打戰術，他將球點向投手，陳冠勳接球後傳一壘沒能抓到跑者，富邦提出挑戰仍維持原判，丘總上前質疑陳品捷跑在線內，與裁判爭執許久，最後被勸退。

滿壘無人出局時，下一棒蔣少宏敲出三壘方向滾地球，李宗賢先傳本壘封殺，捕手張進德再傳一壘，范國宸沒能確實接球，重播輔助判決後認定蔣少宏妨礙守備出局，不過龍隊在2出局後先靠著暴投追回1分，李展毅再補上一壘安打，生涯首安、首打點同時開張，也助隊追平。

6局下連2打席的判決讓雙方教頭先後上場向裁判抗議，形成罕見畫面，賽後葉總談到蔣少宏的那次判決說：「還滿特別的，但大家同意是這樣也沒辦法，但我覺得這件事是可以做一些檢討的。」

丘昌榮則是到賽後都不解裁判的判決原因，陳品捷的部分，是富邦認為他跑在3呎線內，但因為裁判說我們已經有接球，那是不是下次我都不要接球，把球掉到右外野就能形成妨礙守備？上次宗賢那個是他比較快到，但因為益全跳起來沒接到，對這個解釋也是搞不太清楚。」

至於下一個蔣少宏被判妨礙守備，富邦也上前抗議壘上2位跑者必須要退回壘包，丘總說：「上次跟統一獅的比賽也是第2傳球，但那時候我們就被要求退回來，這次不知道為什麼就不用退，我也還在理解中。」

對於這2次判決，富邦這裡仍是無法理解，賽後也決定會提出申訴，請聯盟再次作出解釋，丘昌榮說：「判了就判了，但提申訴是要讓球員更清楚為什麼，之後比賽才能更加清楚。」