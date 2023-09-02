賽前在休息室外掛上6顆鳳梨，還放了幾盆紫蘇盆栽盼「止輸」，味全龍2日在延長賽10局上靠著統一獅投手控球不穩一口氣攻下3分，終場以4比1勝出，中止近期7連敗。

龍隊前6局受制獅隊先發投手布雷克，只靠著2次四壞球保送及1次失誤上壘，7局上劉基鴻敲出龍隊首安攻佔得點圈，2出局後陳思仲敲出適時安打追平，9局打完兩隊仍戰成平手，連2天進入延長賽。

10局上獅隊換上江國謙但他面對2位打者都沒能解決，接手的楊孟沅狀況同樣不理想，一上場牽制一壘就發生失誤，讓三壘跑者跑回超前分，滿壘時林智勝再補上適時安打打回2分保險分，下半局獅隊最後反攻雖然1出局攻佔滿壘，但胡金龍敲出再見雙殺。

昨天在領先的情況下因再見暴投輸掉比賽，今天雖然又先攻下超前分，但總教練葉君璋仍說還是很緊張，「各種狀況都有想過了。這代表我們的球員還要再成長，尤其是心態上要再努力。」

此役龍隊前6局一安難求，但葉總不太擔心，「只要有咬住就有機會，布里悍也知道這場比賽很重要，本來我6局結束就要換下來，但他說要繼續投，賽前他就說要投120球，因為他知道我們今天也有很多投手無法上場。」

先發投手布里悍6局投完就已投101球，7局續投讓獅隊3上3下，最終用112球投7局，投出5次三振、3保送，被敲5支安打、失1分，接手陳冠緯2局僅用17球、讓對方6上6下。

只是最後一任投手呂詠臻讓比賽一度又緊張起來，好在最後仍成功守成，葉總說：「今天投手表現得很完美，只是呂詠臻可能有點怕怕的，他第1個打者很快就抓到出局數，投得很好，還要再加強。」