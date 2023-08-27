味全龍洋投伍鐸因為肩膀傷勢從5月20日後就沒有再出賽，經過這段時間的復健身體狀況逐漸轉好，他也把這次受傷當作挑戰、把停頓視為轉機，至於球團是否留用並非自己可控，「還是會努力為球隊做出貢獻。」

伍鐸表示，目前身體狀況正常，「這是經過數次牛棚、2次Live BP後的反饋。」他透露，前次實戰投打練習約40球，昨天則是55至60球，「回想昨晚到現在，身體復原是正常的，經過這樣的傷還能有這樣的速度跟準度，甚至比之前更好。」

回想當初受傷的時候，伍鐸坦言一開始感到十分挫折，「因為很想繼續留在戰力中，可惜因傷無法繼續下去。」他也提到，這次肩傷是來台9年中第1次碰到的大傷，但他把這次危機看成挑戰、停頓視為轉機。

來台9個球季中，伍鐸有過巔峰也曾經歷過低潮，今年又碰到傷勢挑戰，他認為若是一直在意低潮，甚至會讓球員懷疑自己備戰方式，甚至質疑曾經做得不錯的地方，「我只是把它試著當作挑戰，把低潮當過程，把傷勢當借鏡、成為自己身體的參考值。」

伍鐸說：「回想起來，之前曾碰過的低潮對職業生涯也是很寶貴的經驗，要不是有這樣的經驗，才能有現在的我，剛好碰到味全成軍、讓我能夠延續生涯，我想把當初的低潮轉為動力，證明給大家看我還能回到球場、能維持高檔，還能在這樣的年紀不受歲月影響。」

至於「831洋將大限」，伍鐸認為這不是自己能控制的事，不管球團做出什麼選擇都接受，「我現在能做的就是讓自己回到之前的身手，現在我做到了，也無愧這段時間與防護員配合、教練團協助，不管球團決定如何，對自己仍是非常有信心。」