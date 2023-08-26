富邦悍將申皓瑋在昨天比賽9局上敲出中外野飛球被味全龍郭天信美技接殺，換局時他刻意在二壘等待，就是要對郭天信說話：「我跟他說接什麼接啦！」之後還在個人IG上標註郭天信，寫下：「你這個小調皮。」

申皓瑋昨天從錡龍手中敲出個人本季第11轟，持續改寫生涯單季最佳成績，他表示，錡龍的球雖然不是很快但很刁鑽，速球、變化球位移都很好，「當時我只是想把球帶進來，沒有想說刻意要打長打。」

最近申皓瑋手感火燙，5場比賽敲出4支安打，其中3發都是全壘打，他笑說：「沒想太多啦！就是專注在與投手對決，把打擊策略做好就好，自己設定的球來就大力出棒，果斷一點、不要猶豫。」

原本昨天還有機會在個人成績上多加1支單打，但卻被郭天信往後接殺，讓申皓瑋也忍不住脫帽致敬，但在二壘等待時他也忍不住對郭天信說：「接什麼接啦！」，申皓瑋表示，今年4月12日在新莊的時候正好是他打出來被我美技接殺，所以他說1人1次，「他在外野都很調皮。」