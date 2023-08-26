富邦悍將26日以3比2擊敗味全龍，先發投手郭俊麟5.2局失2分好投奪下本季第2勝，也是相隔354天再奪先發勝，總教練丘昌榮認為，他此役投得很好、控制力也很到位。

郭俊麟今年開季從牛棚出發，後來重回先發，前一場面對樂天桃猿先發6局、失2分吞下敗投，今天則是先發5.2局被敲6支安打、包含劉基鴻陽春炮失2分拿下勝投。

丘總表示，郭俊麟投的很好，控制力也很到位，沒有讓他投完6局主要是考量他先前面對瑪仕革斯．俄霸律尼跟蔣少宏投得比較辛苦，「他10天沒有在一軍出賽，當時也感覺球威有下滑，本就準備在那棒次換投。」

郭俊麟則認為，回先發不會覺得生疏，投完後身體回饋也都很好，上場投球對於局數沒想太多，只想說要先把失分壓低，讓球隊有機會贏球。

上一次先發奪勝已是去年9月6日，郭俊麟也知道很久沒在先發時拿勝，至於挨轟那球則是因為前一球有失誤，造成必須與打者對決。