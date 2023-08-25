富邦悍將25日靠著瑞恩7局好投，加上富藍戈、曾峻岳聯手壓制，以4比0擊敗味全龍，瑞恩好表現也獲得教練團肯定，順利通過「期末考」，取得第3張續留門票，接下來就是恩力、伍茲2擇1。

瑞恩前役初登板僅投5局就用101球，來台首勝拿的辛苦，今天他用球數十分精簡，僅用88球就投滿7局，還飆出8次三振，僅被敲4支安打、2保送、無失分，來台出賽2場自責分率仍是0，並拿下2連勝。

丘總認為，瑞恩此役控球更好，雖然開賽進壘點有被對手掌握到，但靠著捕手張進德2次在壘上有人時成功阻殺，幫助投手化解危機，「這場比賽控球、滑球都比較到位，希望他繼續努力、越投越好。」

隨著「831洋將大限」逐漸逼近，各隊對於洋投最後取捨也進入倒數階段，在富藍戈、肯特先取得2張門票後，被問到是否代表瑞恩「穩了？」、還有下一場？丘總說：「投這樣，沒有下一場？」

丘總認為，其實洋將大限不是太重要的事，「就算沒有的話，留在二軍調整、就近觀察隊球團也是好事。」瑞恩則表示，這2、3週來台後跟隊友相處很愉快，在台灣的體驗也很好，隊友十分照顧他，「很開心能夠繼續在這裡投球。」

瑞恩則表示，今天能夠投到7局，要歸功捕手引導，還幫他2次試圖盜壘的跑者，開賽碰到亂流時，他也冷靜下來提醒自己，要回到賽前擬定的投球計畫中。至於沒考慮續投，主要是因為他認為自己體力下滑，「我們有很好的牛棚，就相信隊友。」