統一獅在2023年中職季中選秀選進7位好手，其中在第3順位、首輪被挑中的外野手林家緯成為探花，以簽約金540萬、激勵獎金100萬、一軍月薪7萬元披上獅袍，另外6人獅隊也全數完成談約。

獅隊今年選中林佳緯、林泓弦、辛俊昇、余羿賢、周彥農、張皓崴、鄭澔等7人，目前已經全數完成簽約加盟。第二輪林泓弦簽約金400萬、激勵獎金80萬、一軍月薪7萬；第三輪辛俊昇簽約金300萬、激勵獎金80萬、一軍月薪7萬。

第四輪余羿賢簽約金240萬、激勵獎金60萬、一軍月薪7萬；第五輪周彥農簽約金200萬、激勵獎金50萬、一軍月薪7萬；第六輪張皓崴簽約金110萬、激勵獎金40萬、一軍月薪7萬；第七輪鄭澔簽約金80萬、激勵獎金45萬、一軍月薪7萬。

領隊蘇泰安表示，今年季選秀選手們都已經順利完成簽約，將踏入棒球生涯的另一個階段，投入職棒除了技術、心裡、角色都是全新的學習，也歡迎加入這個大家庭，希望選手們能展現企圖心、學習心，勇敢挑戰自我，爭取一軍出賽機會。

此外，獅隊巴拿馬籍的新洋投蘭道爾在昨（22）日抵台並進行體檢作業，今日將正式向球隊報到，蘭道爾擁有8年大聯盟資歷，今年初代表巴拿馬來台參加經典賽，今年球在獨立聯盟先發10場，戰績5勝2敗，自責分率3.88，預計下週安排在二軍出賽、進行調整。