味全龍徐若熙相隔674天一軍先發登板，最終投1.2局、28球無失分，徐若熙認為，這算是跨出第1步，未來如果還有比賽相信會越來越好；總教練葉君璋則認為，他第2局的投球節奏明顯優於開局，未來在休息時間充足的情況下，將加入先發輪值。

徐若熙首局就用了24球，其中王勝偉1人就與他纏鬥9球，最後還從他手中敲安，但靠著隊友雙殺守備化解滿壘失分危機，2局上續投僅用4球就抓下2出局，最終投1.2局、被敲2支安打，投出1觸身球保送、沒有三振。

葉總表示，原本教練團設定徐若熙投40球，但因為首局他用球數較多，因此決定減量，「我的感覺他第2局投得比第1局好，今天他的狀況跟之前二軍一樣，感覺出來他很亢奮，所以在投球動作上就沒辦法很自然，第2局就明顯變順暢。」

徐若熙也說，開局自己真的有比較緊張，除了許久沒有與一軍打者交手，還有8189名球迷到場，「亢奮、緊張一半一半吧！」他認為，第2局就有比較進入投球節奏，第1局投完時教練有提醒不要去在意安打數，照自己節奏去投就好，收到不錯的效果。

從去年7月中動了手肘韌帶置換手術後，徐若熙帶著「新鮮韌帶」順利回到一軍賽場上，他認為這是跨出第1步，對於接下來加入輪值的安排，他說：「身、心理都完全準備好了，希望從比賽中累積經驗、從中作調整。」

而日前隊友王維中為了怕他衝太快，訂下超過153公里請喝星巴克的約定，今天徐若熙也未刻意追求球速，結果最快球速「還是有」154公里、超標1公里，他笑著說：「要請咖啡了！」