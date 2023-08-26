富邦悍將26日將高國麟、董子恩降下二軍，拉上今天擔任先發重責的郭俊麟及辛元旭，總教練丘昌榮表示，高國麟是因為左側腹肌緊繃、有些拉傷，目前比較難評估需要多久時間復原。
今天賽前富邦先發名單白板上本來安排張進德擔任先發捕手，但後來看到丘總與外野守備教練詹智堯在調整守位，張進德改打指定打擊，捕手則交給戴培峰。
丘昌榮表示，因為賽前練習時張進德反應腰有些緊繃，所以就讓他打DH、單純一點；而高國麟則是本來要擔任前役的指定打擊，在昨天賽前打擊練習時反應側腹肌不舒服，今天被降下二軍。
富邦悍將26日將高國麟、董子恩降下二軍，拉上今天擔任先發重責的郭俊麟及辛元旭，總教練丘昌榮表示，高國麟是因為左側腹肌緊繃、有些拉傷，目前比較難評估需要多久時間復原。
今天賽前富邦先發名單白板上本來安排張進德擔任先發捕手，但後來看到丘總與外野守備教練詹智堯在調整守位，張進德改打指定打擊，捕手則交給戴培峰。
丘昌榮表示，因為賽前練習時張進德反應腰有些緊繃，所以就讓他打DH、單純一點；而高國麟則是本來要擔任前役的指定打擊，在昨天賽前打擊練習時反應側腹肌不舒服，今天被降下二軍。
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