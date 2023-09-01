今年改披獅袍的林益全8月31日在與樂天桃猿之戰中盜壘成功，這也是他自菜鳥年起連續15個球季都有盜壘演出，但談到昨天這次盜壘卻是「美麗的錯誤」，他不好意思地說：「因為我其實看錯暗號，還好最後是成功的。」

林益全昨天在7局上敲出一壘安打，2出局輪到陳重羽打擊時，林益全成功盜上二壘，也讓他從新人球季起連續15個球季都有盜壘成功紀錄。

中職史上最多是彭政閔從新人年起連19個球季，接下來是張泰山18年，林益全與黃忠義都是15年；周思齊則是從第2年起都有盜壘成功紀錄，至今是連續18年，潘武雄不含新人年也是連續15年有盜壘成功。

談到昨天這次盜壘，林益全表示，上壘後一壘跑壘指導教練郭俊佑一直叫他假跑，剛好投手曾仁和、捕手林泓育都沒有看管他，「其實是陰錯陽差，因為那時候我看錯暗號，還好那時候剛好是顆單指曲球，結果也是好的。」

長達15年的職棒生涯，林益全單季最多盜壘成功是新人年的6次，另外4次、2次各3季，其餘球季都是1次，「其實第1年最要謝謝鄭達鴻，那時候都是他在前面帶著我跑。」被問到是不是今年盜壘「扣打」用完了？他搖搖頭說：「還沒啦！之後有機會的話還是會跑，能成功的話或許能讓教練戰術有更多選擇。」