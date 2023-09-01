下半季一度攻佔龍頭的味全龍近期卻是傷兵頻傳，先是吉力吉撈・鞏冠大腿拉傷，終結者林凱威也在8月30日被降下二軍，總教練葉君璋表示，林凱威腳傷可能會缺陣2、3周，接下來的杭州亞運恐怕無法參加，而「關門」任務則交給王維中、陳冠緯一起分擔。

林凱威在29日比賽中補位時弄傷腳底，隔天反映腳部不適，到醫院檢查是有輕微撕裂傷，葉總指出，受傷位置跟先前布里悍的位置接近，目前預估是要休2、3周。

球隊在6連勝後吞下6連敗，目前下半季戰績也滑落第3名，現在又傳出牛棚要角林凱威也受傷缺陣，葉君璋正面看待挑戰，「如果（傷兵）有影響的話，代表我們的戰力不夠。」

除了陳冠緯，教練團還點名王維中擔任終結者任務，葉總說：「本來就有在準備，因為（林）凱威本來要打亞運，王維中是滿適合的人選，也希望他承擔大一點。」

王維中則表示，自己是在林凱威受傷後的當天就接到新任務，過去在小聯盟時也曾當過終結者，因此對於「關門」任務不會覺得陌生。

王維中說：「其實之前丟中繼也都是當作最後一局在丟，不管是中繼還是後援，心態永遠就是不要失分，不管什麼角色都可以，就依照當時被賦予的角色任務去做調整。」