樂天桃猿20日繼續在主場出賽，林子偉此役改打第3棒、續扛游擊重責，總教練曾豪駒表示，感覺林子偉首戰在適應上不錯，也希望藉由微調棒次讓串連度更好；至於昨天林子偉第1次守備機會就發生失誤，曾總則表示尊重紀錄組，不會提出申訴。

林子偉昨天在中職首戰打第6棒、游擊手，前2次打擊獲得四壞保送、吞下三振，接下來連2打席都敲安，最後一次上場打擊則是敲出雙殺打，繳出4打數2安打2得分的成績。

今天林子偉棒次往前調整，改打第3棒，第1棒則改由近況不錯的陳晨威擔任，曾豪駒說：「晨威狀況不錯，希望他在開路先鋒位置能創造更多機會，給中心打線做攻擊。」而昨天吞下3K的陳俊秀棒次則往後調整，曾總認為，他昨天攻擊上有些太過急躁，導致追打太多壞球。

至於林子偉中職首戰從守備失誤展開，賽後他認為那球滾動的十分軟弱，應該可以被認定為安打，還說會跟總教練討論看看是不是要提申訴。曾總則說：「不用去想太多，如果是偏差很多才會提申訴，就尊重紀錄組。」

而昨天輪空的味全龍吉力吉撈・鞏冠也透過轉播關心林子偉返台首戰表現，他說：「我覺得是可以記安打，因為（蘇）智傑速度滿快的，是有難度的球。」今天因傷無法下場與好友同場競技，他笑著說：「我會在旁邊幫他加油，但我們要贏。」