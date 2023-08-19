儘管「小馬」馬建豪最後關頭連進2顆三分球，幫助中華白19日在瓊斯盃追到只差韓國2分，可惜中華白最後一擊落空收場，最後以97比99不敵韓國，苦吞5連敗，目前2勝5敗，不過中華白的奮戰精神，仍讓滿場7000名球迷看到熱血沸騰。

「我想我的最後兩顆三分球沒什麼好講的，反而是我們最後關頭漏了很多外線，讓我更在意。」全場投進4顆三分球、獨拿20分的馬建豪說，但當媒體問他是否還要回去開會檢討，馬建豪帥氣回應，「下一個問題！」展現他不想再提這個「開會」態度。

「我想今天場上的五小陣容，進攻流暢度發揮應有作用，主要是因為本土球員跟賀家兄弟之間搭配越來越好，靠著每場比賽的交流，賀家兄弟逐漸了解何時該單打或打團隊，」中華白總教練許皓程說，「不過江均、林信寬、馬建豪與鄭名斈等人今晚表現確實強勢。」

江均雖然只拿7分、4籃板，卻在比賽當中表現飛身灌籃，「我只是把握機會，做到我可以做到的事情，也比以往更具信心。」前役得分掛零的林信寬，今天也拿13分，18歲年輕長人鄭名斈祭出2火鍋，表現明顯比起先前膽大許多，「我只是想剩兩場了，上去拚就對了。」