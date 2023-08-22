有指標性意義的日本十年期公債殖利率，盤中交易時，一度升至0.66%，是2014年以來最高。不過，日本央行的因應方式，應該是買進更多公債。自7月28日調整政策以來，日本央行已兩次介入，試圖不讓當地殖利率在短期之內快速上升。

經過這次最新的調整，日本十年期公債殖利率的曲線控制，上緣的上限也放寬至1%。美國公債殖利率頻創新高，加上又有通膨問題，故殖利率都在高位不墜，目前在4.35%左右，這也給日本央行壓力，看要不要適時調整現行的超寬鬆貨幣政策。

路透社指出，通膨持續趨緩已降至2.3%，加上家庭負債累累，絕大部分專家學者認為，韓國央行可望連續五次將主要政策利率維持在3.5%不變，應該會一直維持到2023年底。

雖然韓國未來幾個月通膨可能上升，但經濟成長動能熄火，加上家庭背負太多債務，韓國央行預估也不會藉由升息來打壓通膨。到了明年首季時，韓國央行有機會開始降息，且先從調降一碼，先把利率降到3.25%再說。然後，預估第二季降至3%，第三季與第四季則分別降到2.75%以及2.5%。