投信法人表示，隨著升息循環將入尾聲，全球經濟也將展開新局，透過妥善的資產配置才有助掌握新商機趨勢、平衡投組風險，值得一提的是，在生活進步與消費思維改變下，新消費商機包括減肥藥、精品、娛樂等需求攀升，而今年來引領股市上揚的AI科技族群，更加顯示由新科技引領的創新成長為各界所重視，有鑑於此，現階段於投資組合中加入新消費與新科技股，其資本利得潛力有望進一步為投組帶來收益成長優化效果，掌握趨勢商機。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕表示，在生活習性的改變、健康意識的抬頭之下，現代人對於健康與體態也越來越重視，根據世界肥胖聯盟的預估，2035年全球將有過半人口處於超重或肥胖狀態，所造成的相關經濟損失可能高達4兆美元，因此，減重將成全球浪潮，而減肥藥物也將成為必須新消費，根據摩根士丹利研究統計，全球減肥藥市場規模逐年攀升，至2030年可達770億美元，商機潛力龐大，加上由國際大藥廠所研發之減肥新藥，不僅有助減重，也能降低心臟疾病，在長期需求趨勢看好之下，投資前景亦值得期待。

蔡詠裕進一步指出，ChatGPT的問世開啟今年全球股市AI浪潮，在AI族群的領軍之下，今年來NASDAQ指數上漲逾3成。在AI科技革命下，應用範圍越趨廣泛，未來幾年AI市場規模意料維持雙位數的高增長，預估2032年近1.8兆美元，此外，新科技範疇中的電動車同樣也在各國政府政策推廣與滲透率提升下，至2032年電動車市場規模亦有望來到3.7兆美元，成長前景雙雙看好。有鑑於此，在新消費、新科技引領的商機龐大之下，更是投資布局上不可忽視的板塊。