公視今（1）日記者節這天，率先頒佈AI使用準則，成為台灣第一個訂定AI規範的傳播媒體，期盼發揮公共服務的精神並持續創新；同時公視也宣布成立跨部門的AI創新應用專案小組，並推出多項AI科技發展與應用計畫。

公視董事長胡元輝表示，站在以人為本的原則，在AI科技運用上，更應確保人在工作流程的決策與監督地位，公視訂定AI使用準則有其意義，「將有助於負責任（responsible）及可信賴（trustworthy）AI在傳播領域的發展」未來公視也將與時俱進，滾動修正準則。

此外，公視總經理徐秋華宣布，將自今起成立跨部門的AI創新應用專案小組，目前已進行的工作包括美術組圖像設計，以及導入AI輔助行政管理，以降低人力成本，提升工作效率。未來也計畫透過AI對話模型，並結合內部已建置的PTS School影音教育訓練系統資源，成為輔助新人教育訓練的「導師」。

因應2025年東京聽障奧運的舉行，公視也確認將與日本NHK合作AI手語主播KI KI的台灣手語版，公視台語台也將與台灣的陽明交通大學合作，透過AI協助「台語語料庫計畫」。

此外，公視新聞部也計畫讓AI助理主持人「P帥」穿上西裝，與真人主播涂恩晨搭檔，於明年1月「2024總統立委選舉開票特別報導」提供資深編輯全程預審與監督；公視最新推出的第二期Vtuber 海月粼粼，未來也將投入AI人工智慧技術提升節目製作的效率。