此次雙方在FDD和TDD頻段上率先實現數據和VoNR通話，展示了愛立信RedCap作為一款無線接取網(RAN)軟體，為可穿戴裝置、感測器和工業監視攝影機帶來更多的5G應用，以及降低終端能耗的能力。此互通性開發測試(IoDT)在愛立信位於瑞典的實驗室中進行，使用的是預商用(Pre-commercial)模式的技術解決方案，即愛立信RedCap軟體和聯發科的RedCap測試平台。

在FDD資料呼叫測試中，其下行鏈路速率達到220 Mbps，上行鏈路速率達到74 Mbps。在合作夥伴的TDD資料呼叫測試中，其下行鏈路速率達到153 Mbps，上行鏈路速率達到13.5 Mbps。這些速率能夠滿足消費型可穿戴裝置和工業感測器等設備的需求。

愛立信5G RAN產品線負責人Sibel Tombaz表示，愛立信RedCap軟體將幫助不需要完整5G性能技術的新型設備帶來全新可能性，而與聯發科技攜手實現的FDD和TDD數據通話是邁向此目標的第一個重要里程碑。透過在FDD和TDD頻譜上同時實現數據傳輸和VoNR通話，愛立信RedCap正以經濟且節能的方式，協助消費者與工業發展開創一系列全新的使用案例。

聯發科無線通訊系統發展本部總經理黃合淇表示，聯發科與愛立信攜手成功完成互通性測試，打造RedCap市場發展的重要里程碑。聯發科與愛立信在FDD和TDD頻段中展示領先業界的速度，證明了RedCap的有效性，將賦能客戶釋放創新潛能，快速將5G產品和服務推向市場。

愛立信積極建構生態系統，與聯發科的互通性開發測試旨在推動更多類型的5G設備進入市場。作為愛立信5G獨立組網(5G SA)的補充軟體，愛立信RedCap預計將於2023年11月正式推出。