此外，經濟基本面的逐步回升，帶動企業基本面轉暖，也是一重要關鍵因素。根據當地券商分析，2024年企業獲利可望達到近20%以上的成長，加上對景氣復甦預期將推升股市表現。

日盛越南機會基金研究團隊表示，今年越南出口衰退主要受到全球終端需求疲弱影響；但觀察美國庫存去化已近尾聲，加上製造業加速自中國轉移越南，7月越南出口下滑已見明顯收斂；預期第四季出口將落底回升，進一步推動GDP由今年約5~5.5%的水準拉升至明年的6.5%。此外，第二季整體上市公司盈利年增率為-11.9%，但季增長3.3%，落底訊號浮現；大型企業獲利率先轉正，中型企業獲利年增率雖為負值，季增長25.6%。預期明年企業獲利可望在經濟成長動能拉升下，達到近20%以上的成長。

日盛越南機會基金研究團隊指出，今年越南指數飆升18%，主要是由於銀行存款利率持續下降，使得投資人將定存資金轉投入股市。較低的利率有助於改善房地產市場的情緒和交易活動，調降利率為推動股市上行的重要因素，根據歷史經驗，在越南央行首次降息後，初期雖然股市可能小幅震盪，但隨後往往走出一波行情，包括2008、2012、2019年，降息後股市平均漲幅超過50%。現階段在政府結合貨幣和財政政策刺激經濟，全力衝刺6.5%的GDP增長目標，有利提振市場情緒。