日本2019年發生知名動畫製作公司「京都動畫」（動畫迷暱稱「京阿尼」）36死縱火案，今年9月5日將首度開庭審理。當年將犯嫌從鬼門關救回的醫師說，希望犯嫌能在庭上致歉。

日本讀賣新聞報導，45歲犯嫌青葉真司2019年7月18日上午在京都市伏見區京阿尼第一工作室縱火，造成36人死亡及逾30人受傷，被檢方依殺人、殺人未遂、侵入建築物、縱火及持有槍砲刀劍類物品取締法共5罪起訴。

在這起嚴重的縱火殺人案中，犯嫌除了殺害36人外，自己也受到極為嚴重燒燙傷，一度徘徊在生死之間。

目前任職日本鳥取大學醫院高度急救中心教授的51歲上田敬博說，「正因為（犯嫌）倖免於難，我希望他能理解生命的寶貴」。

上田在事發當時任職大阪府的近畿大學醫院，他回顧過去擔任犯嫌主治醫師的4個月時間說，事發隔天的7月19日，接獲京都的醫院相關人士徵詢「有一個患者希望由你診治」。

上田是治療燒燙傷的專家，他當下就直覺這名患者是縱火犯嫌。

犯嫌被直升機從京都送到近畿大學醫院後，上田在加護病房看到犯嫌全身逾9成面積嚴重燒傷，心想「要救活也許有困難」。

但當時犯嫌腰間有繫一個腰包，上田用腰包附近極小部分未被燒傷的皮膚進行細胞培養增生，一點一點地將薄片狀的皮膚移植到犯嫌燒傷部位。

這場日本平成年代以來死傷最慘重的一場縱火案，面對受重傷的犯嫌，上田在跟不許失敗的重大壓力奮戰同時謹慎行之，前後總計進行12次手術。

犯嫌經搶救後從鬼門關撿回一命，2019年9月已可出聲，同年10月更可以進行對話。雖然警方阻止他們談論有關縱火案，但上田還是跟犯嫌說「不論什麼樣的理由都不能奪走他人生命，那麼做（縱火）無法解決任何事」。

儘管犯嫌並沒有回應，但可以看出很認真地看著上田的眼睛聽上田說話。

犯嫌之後順利恢復健康，也開始進行復健。犯嫌曾問上田為什麼如此關心他，上田回應說「只是做了對其他患者相同的事」。

犯嫌2019年11月中旬被轉院到京都市內一間醫院繼續治療，上田在陪同前往的車上問犯嫌「自己的想法有沒有稍微改變」？犯嫌回答說「不得不改變」。

上田後來轉往鳥取縣工作，也一直很關注犯嫌的狀況。犯嫌在2020年5月被逮捕時，首度得知縱火案死亡人數，因此，上田心想應該可以讓犯嫌知道生命的珍貴及自己罪行的重大。

這場縱火殺人案即將在9月5日首度開庭審理，上田說，希望犯嫌能在庭上說明究竟為何要引發這樣的案件，並由衷對自己一手造成的事件懺悔，然後親口向遺族及被害人道歉。

這起日本社會高度關注的裁判員審判，9月5日將在京都地方法院首度開庭審理，到2024年1月25日做出一審判決前，包括預備日在內最多將進行32次審理。

犯嫌在調查階段時曾供稱因為自己投稿小說遭盜用，才會對京阿尼懷恨在心。不過，京阿尼方面已否認有作品跟犯嫌投稿小說類似，因此犯嫌會在法庭上如何表述受到關注。

另外，京都地方檢察廳已在起訴前實施「鑑定留置」，判斷犯嫌在做案時具有刑事責任能力。

鑑定留置指的是審判長、受命法官或檢察官因鑑定被告心神或身體之必要，依法將被告送入醫院或其他適當之處所予以留置實施鑑定的強制處分。

辯護律師方面在檢方起訴後也向地院提出實施精神鑑定請求，預料一審時檢辯爭點可能在於犯嫌有無刑事責任能力及其程度多寡。