長輩們使用健走杖運動。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

弘大醫院今年26周年院慶活動規畫成立「健走杖推廣中心」暨「弘大不倒翁學校」，苗栗縣長鍾東錦、院長劉有漢、董事長鍾明芳等人，5日共同啟動健走杖推廣中心及弘大不倒翁學校，希冀透過有系統、有組織的健走杖課程，將「自己的健康靠自己維持」的觀念帶入社區，同時翻轉目前中老年人口常見的肌少症問題及輪椅文化。

弘大醫院指出，根據分析，苗栗地區65歲以上長者，佔總人口數19％左右，而80歲以上長者佔5％左右，其中65歲長者、幾乎每十人有一人有肌少症，80歲以上長者幾乎每五人就有一人有肌少症的問題。

而弘大醫院董事長鍾明芳的母親高齡91歲，因為脊椎滑脫、行走困難，在學習健走杖運動後，從無法外出到可以外出輕旅遊並改善生活品質的經驗，使她重新思索並下定決心要將「使用健走杖打敗肌少症」推廣到其他長輩，讓鄉親長者成為「不倒翁」，進而預防跌倒，提升生活品質。

苗栗縣長鍾東錦、議員楊明燁、苗栗市長邱鎮軍秘書、苗栗縣醫師公會理事長李順安、不倒翁學校創辦人郭健中醫師、生命之愛文教基金會董事長王培珠以及苗栗市里長等人， 5日啟動「健走杖推廣中心」暨「弘大不倒翁學校」，期許藉由社區健走杖運動的推展，翻轉肌少症問題及輪椅文化。

鍾東錦表示，長期坐著的人看到能走能跑的人會覺得幸福，尤其只能依賴輪椅移動，更是會害怕跌倒，因此為了讓長輩動起來，減緩肌肉萎縮十分重要，很高興今日啟動的不倒翁學校能藉由兩根竹杖結合各種運動就能打敗肌少症，能夠讓不便於行或部分輪椅族能夠勇敢動起來。

鍾東錦分享，在照顧自己的母親、岳父岳母的同時，深知長輩會有不敢走路，擔心會跌倒的恐懼，如今有這個健走長杖不但能讓長輩把肌肉練得更好，還能勇敢走出來，活得更健康，希望健走杖的運動能推廣到各個社區關懷據點，並訓練更多健走杖指導老師之後，到據點帶著社區長輩多運動，同時也將請農業單位與衛生局合作，製作輕便的竹杖提供長輩使用。

弘大醫院院長劉有漢表示，弘大醫院以「成為社區民眾值得信賴的骨科及健康促進醫院」為使命，聽聞郭醫師提及才知道，弘大醫院是第一家成立健走杖推廣中心的醫院，希望結合健走杖的推廣以及院內骨科專精等醫療資源，照顧在地鄉親，作為最堅強的健康照顧靠山。