宜蘭縣1名盧姓婦人6日上午約6時30分前往91歲的父親家中探視時，遍尋不著其身影，因父親獨居且患有輕微失智，盧女非常擔心遂報案求協尋；宜蘭縣警察局宜蘭分局獲報後，即調閱附近監視器，努力不懈沿著老翁返家路線仔細找，終於下午1時盧女告知父親已平安返回家中，且對警方積極查尋作為感謝不已。

據了解，盧女前往父親家中時，發現父親不在且撥打電話均未接聽，不知何故未返家失去聯繫，非常擔憂他的安危，遂報案請求警方協尋。民族派出所6日上午11時獲報後，即派遣警員黃筱筑調閱路口監視器，另所長宋桓均前往老翁居住地點，訪查附近商家、住戶及調閱民宅監視器，積極查找可能的蛛絲馬跡。

警方表示，經手機即時定位顯示老翁曾出現在陽大醫院附近，判斷老翁可能前往陽大醫院就醫，立即到該院急診室詢問，得知老翁已看診完離去，但黃員仍持續努力不懈，沿其返家路線仔細查找；終於在下午1時13時接獲盧女告知父親已平安返回家中，且對警察積極查尋作為，發揮同理心的表現，再三表達感謝之意。

宜蘭分局長余中義呼籲，年邁長者出門看診應儘量由家屬陪同，切勿落單導致發生危險；另外，若家中有年邁老人，可在其衣服繡上姓名及電話，或是戴上防走失手環，倘若不甚走失，易使警方或善心人士能迅速聯繫到家屬，協助返家。