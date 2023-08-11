家屬感謝員警的熱心相助，連忙於網路社團上貼文道謝。（翻攝畫面）

新北市林口1名56歲陳姓婦人，因8旬公公因身體不適狂嘔，急需就醫，開車卡在車陣中，巧遇巡邏員警，尋求協助，在警方的協助開道下，10分鐘內就將老翁送抵醫院，經治療後老翁已平安出院。

警方表示，林口警分局林口所警員吳玟儀、陳柏翰9日傍晚17時許執行巡邏勤務，行經仁愛路一段時，突然一部小客車駕駛56歲陳姓婦人神情緊張向警方請求協助。

經了解陳女車上8旬公公因身體不適狂嘔，急需就醫，惟適逢下班時段卡在車陣中，吳、陳2員見老翁意識模糊，情況緊急，為爭取搶救時間，馬上開啟警笛及警示燈協助開道，短短10分鐘左右便送抵醫院，經治療後老翁已平安出院，後續家屬也相當感謝員警的熱心相助，連忙於網路社團上貼文道謝。

林口警表示員警主動開道送醫，完成助人義行，積極為民服務精神，足為表率。並呼籲民眾在遇到緊急狀況需要救護時，應優先撥打119求助，若情況特殊也可撥打110，警方也會提供協助。