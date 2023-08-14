龜山消防分隊隊員賴柏仁休假見女子呆坐女兒牆，立刻停車協助救援。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

龜山消防分隊隊員賴柏仁休假見女子呆坐女兒牆，立刻停車協助救援。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

龜山消防分隊隊員賴柏仁休假見女子呆坐女兒牆，立刻停車協助救援。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

龜山消防分隊隊員賴柏仁休假見女子呆坐女兒牆，立刻停車協助救援。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園龜山一名女子因心情不佳，13日晚間呆坐23層樓高的女兒牆上，險象環生，龜山消防分隊隊員賴柏仁休假行經見狀，丟下機車就投入救援，幫忙同仁架設氣墊等，所幸趕赴的家屬成功勸說，將她拉回安全處，解除一場危機，賴柏仁才全身汗離開，獲得一致讚揚。

桃園市消防局13日晚間9點半接獲報案，稱龜山區萬壽路一段某棟22層樓高的大樓，頂樓有名女子疑似情緒不穩定，坐於女兒牆上，立即派遣龜山及迴龍分隊人車前往現場，消防人員十萬火急在下方架設氣墊並備妥雲梯車，以便隨時展開救援。

休假的龜山分隊隊員賴柏仁，正好騎車經過該路段，目睹分隊同仁忙於架設氣墊，他毫不猶豫地停車戴著安全帽加入救援行動，積極協助氣墊的架設，所幸警察與消防人員溫言勸解，成功說服情緒激動的女子不再繼續危險行為，趕到的家屬也加入勸說，最終順利將女子安全拉回女兒牆內。儘管該名女子堅持不願就醫，救護人員仍進行了生命徵象的評估，隨後交由員警及家屬協助處理，整個救援行動費時1小時。

賴柏仁在確認女子的安全無虞後，才離開現場返家休息。龜山分隊長黃稟雄表示，賴柏仁自2019年分發至龜山分隊，平日對於救災救護工作充滿熱情，這次他在休假途中參與跳樓勤務，迅速評估現場情況，並積極協助同仁架設氣墊，確保救援行動順利，展現出消防人員的專業素養和敬業精神。

黃稟雄說，賴柏仁的行動也鼓舞更多人伸出援手，希望能夠激勵大家參與義消或防火宣導隊的志工行列，一同建立更溫馨的社會。同時也呼籲民眾，在面對低潮或瓶頸時，可以透過社會協助或撥打衛福部免付費安心專線：0800-788-995、生命線1995、張老師1980等心理諮詢電話尋求協助與專業心理諮商尋求解決之道，幫助自己與協助親友渡過難關。

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