雲林縣斗南鎮逆子縱火案釀3死1重傷慘劇，其中重傷的劉姓婦人轉院至彰化基督教醫院後，經治療症狀已有改善，目前意識清醒。彰基院長陳穆寬今天到加護病房關懷劉婦狀況，承諾劉婦若有需要援助的地方，彰基都會盡全力協助，展現教會醫院的人道關懷精神。

劉婦（44歲）昨天案發後被送往若瑟醫院診療，昨天上午6點轉院至彰化基督教醫院燙傷中心持續治療，經診斷為呼吸道未明示部位燒傷、吸入性嗆傷，胸腔外科醫師檢查審視，發現其呼吸道尚有部分碳粒，後續將視狀況再審慎評估移除氣管內管的時機。

彰基院長陳穆寬今天到病房關心劉婦狀況時表示，經過搶救、治療，劉婦雖然現在還在加護病房，使用氣管內管及呼吸器，但病情已經有些改善，從昨天需要氧氣百分之百來做治療，今天已經可以調降到30％。

陳穆寬指出，劉婦短時間內喪失了2個小孩和親人，身心靈受到很大創傷，該院是教會醫院，社工部在第一時間就做協助的工作，再來會提供全人、全家、全程的照顧，針對劉婦的身心靈、疾病、家庭，甚至是其各種需要援助的地方，彰基都會盡全力協助。

彰基經瞭解劉婦的家庭支持系統，以及體恤家屬尚需處理家中諸多事項，將評估補助劉婦就醫期間所衍生的醫療費暨看護費等相關費用，以期使家屬無經濟層面的憂慮。

此外，雲林縣政府社會處也已於事發當日致電關懷，彰基將針對劉婦後續居住問題、生活扶助、心理支持及經濟資源等相關事項，再與雲縣府社會處持續商討，以轉介所需的援助資源，進而提供劉婦及家屬於身心靈各層面的全人關懷照護。