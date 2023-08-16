中壢汙水下水道工程阻礙交通，立委魯明哲（右）會勘要求相關局處改善。（魯明哲提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市政府推動中壢地區汙水下水道系統BOT，工程推進至新生路與環北路口，因施工圍籬占據外線1車道，上下班尖峰時段造成嚴重回堵，機車騎士被迫與汽車爭道險象環生。立委魯明哲邀集相關單位會勘，決議除增加路口綠燈秒數外，也加派義交協助指揮交通、改善標線標誌等措施因應，水務局也要求施工廠商縮短工期，力求盡速恢復路段暢通。

魯明哲指出，中壢汙水下水道在青埔往中壢方向的新生路段，原本是3車道，而新生、環北路口每天尖峰時段車流量大，工程的坑洞就在外側車道，架設圍籬保障安全但卻造成尖峰時段交通嚴重回堵，民眾抱怨連連。

他表示，會勘後決議，新生路往中壢市區方向綠燈秒數，將由60秒增加至70秒，評估延長秒數可多過15至20輛汽機車，減少後方車流回堵。另外，路口處剩下的2車道，同時可以直行及左右轉，相關標線改善可讓用路人不必擔心違規，施工廠商也在新生路沿途路段，增設替代道路指示牌，另外尖峰時段也加派義交協助指揮交通，中壢警分局則在每日下午，派員監測該處交通狀況並適時疏導。

水務局總工程司魏茂銹說，中壢地區汙水下水道系統共分4期推動，預計2040年內完成總接管戶數為126個里、19萬9973戶，服務超過60萬人，加速南桃園汙水建設，目前進度來到新生路與環北路口，該處原工期預計40天，為減少造成民眾不便，施工廠商原本工時每天上午9點至下午4點，已要求加派人力並延長工時至晚間8點，預計可縮短5至7個工作天，目前第1期管線工程施作長度完成15.87公里，進度為88.18％。