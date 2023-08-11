緊鄰三峽、鶯歌、樹林的「柑園棒球場」，假日吸引不少民眾前來休憩，中大紅襪社區棒球隊、尖山國中、鶯歌工商棒球隊也在此進行例行訓練，民進黨新北市議員卓冠廷今指出，棒球場有六大缺失，以致有球員因球場設備缺失撞到圍欄導致腦震盪，或因草長遮蔽而不慎跌進排水溝。對此，高灘處回應，會在兼顧防洪安全考量下，持續維持並優化提升場地品質。

卓冠廷說，尖山國中、鶯歌工商棒球隊近年來表現突飛猛進，好成績有目共睹，尖山國中在去年得到全國第六名，鶯歌工商更在今年的全國聯賽拿下隊史最佳的殿軍。

無奈的是，棒球場的設備有諸多缺失，甚至有不少球員因球場的設備不佳導致意外，還有小球員接球時撞到圍欄導致腦震盪，也因為草長遮蔽而不慎跌進排水溝。

卓冠廷表示，他今天與尖山國中教練鄭昌明、鶯歌工商教練王傳家、中大紅襪社區棒球隊鍾東樺、樹林區公所、新北市高灘處共同前往會勘，發現包含雜草過長影響排水、缺乏全壘打界線、防護網等6大缺失，要求高灘處盡快研議改善球場的缺失項目。

高灘處表示，新北市高灘地共設置了40餘座棒壘球場，為全國之最，對於支持新北棒運發展不遺餘力，也與體育處共同合作提供學校或民眾使用相關場地，不過這些場地位在河川區域且各有其地理條件限制，例如全壘打牆只能以可傾倒圍網代替，民代所提建議將會綜合評估考量後辦理。