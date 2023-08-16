中央氣象局針對新竹以北6縣市發布豪雨及大雨特報，今天上午新北市大雨像是用倒的，新北市高灘處表示，因豪大雨及抽水站抽排水運轉作業，二重疏洪道已積淹水，並管制疏洪十路以北區域，請民眾切勿強行進入封閉路段。

市府表示，為顧及民眾安全，16日12時已派員進行上開路段道路及1、2、4、5、6、7及9號越堤道管制，只出不進，請民眾提早配合改道。

另提醒車輛停放在新北河濱公園停車場的民眾，記得登記簡訊服務，才能在水門關閉前即時移車。新北市堤外停車場防汛簡訊服務https://pse.is/TTGSZ。