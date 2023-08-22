北市30多歲女性感染俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴原蟲，引發腦膜腦炎，於8月1日死亡。疾病管制署三度前往新北某室內親水設施，今天公布採檢結果，56件檢體中驗出1件「地下室積水」檢體為陽性，但疾管署強調，該檢體並非親水設施用水，民眾無暴露接觸風險。

該名30多歲女性於發病兩度前往新北某室內親水設施，疾管署8月9日、10日及12日與新北衛生局和專家一同前往某室內親水設施採檢，檢測位置共10處，共56件檢體，包括大水池、小水池、進出水口等。

疾管署今天表示，針對北部某室內親水設施採檢的56件檢體，福氏內格里阿米巴原蟲檢驗已全數完成，其中55件與親水設施相關的水體檢驗結果皆為陰性，1件地下室積水的檢驗結果為陽性。

疾管署表示，經調查該陽性水體應來自自然環境，而非親水設施用水，未與親水設施用水交流，民眾無暴觸風險；已建議該設施遵循「營業場所傳染病防治衛生管理注意事項」，浴池、游泳池或戲水池等遊憩用水，每日至少測定4次水中酸鹼值與自由有效餘氯，並確保水中自由有效餘氯持續保持在1至3 mg/L之規定，始得開放使用。

疾管署防疫醫師林詠青進一步說明，該地下室積水檢體屬於對照組，也就是水池外的水體 ，檢驗出陽性後，疾管署防疫醫師、外部專家及地方衛生局再度到親水設施確認，地下室和水池用水是完全分開的，且採檢當時狀況是下豪大雨，因此認為是雨水沖刷地面後流入地下室，不可能流入鼻子，親水設施民眾也沒有接觸的機會。

疾管署指出，福氏內格里阿米巴原蟲為淡水湖泊、河流中自然生存的單細胞寄生蟲，喜好溫暖環境，能生存於46℃的溫熱環境中，在更高的溫度下也可短暫存活。溫暖的淡水（如湖泊及河川）、溫泉水、工廠排出的溫水、含氯量不足的游泳池、熱水器及土壤中都可發現其蹤跡，人工水域維持水中自由有效餘氯在1 mg/L以上，即可有效抑制。

疾管署提醒，籲請民眾於戲水或泡溫泉等活動時，應避免水進入鼻腔，或避免將頭部浸泡於水中，於自然水域戲水時，亦應避免攪動底部池水或淤泥；戲水或泡溫泉後出現發燒、頭痛、噁心或嘔吐等症狀，應儘速就醫，並告知醫護人員相關接觸史。

疾管署發言人曾淑慧表示，據新北市衛生局調查，共有642位民眾曾前往該室內親水設施，其中620位無腦膜炎疑似症狀，另有22位追蹤中。疾管署已發布醫界通函，提醒醫療院所如發現不明原因腦炎患者，應加強詢問病人接觸史。