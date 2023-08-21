國內先前出現史上第2例感染食腦變形蟲死亡個案，引發許多民眾憂心。對此，林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈指出，戲水最好選擇加氯的游泳池，就可有效殺死寄生蟲、食腦蟲。另外，近來食安問題頻傳，她表示本身絕對不吃生食，像是吃生菜若吃到廣東住血線蟲，其就可能入侵腦部，過去就有個案因此智力嚴重退化，所以熟食永遠是最安全的。

譚敦慈在《健康2.0》YouTube頻道中，針對食腦變形蟲感染及飲食安全進行分享。首先，她說明，食腦蟲平時生活在溫度介於25～46°C的水域，如湖泊、溫泉等，尤其在46°C時會快速繁殖。此外，不流動的水域也容易有食腦蟲的存在。

譚敦慈接著表示，食腦蟲入侵大腦，約只要1～2天就會造成腦膜腦炎，因此，戲水後若感到不適，務必盡快就醫檢查，否則死亡率很高，不可不慎。她說，戲水最好選擇加氯的游泳池，建議濃度為每公升的水要有0.5毫克的氯，就能消滅寄生蟲、食腦蟲；另外，到戶外也不要打赤腳。

再者，近期食安事件頻傳，而多半都是飲食方面出問題，譚敦慈則強調，本身絕對不吃生食，就以生菜來說，若曾有蝸牛爬過，就恐吃進中間宿主廣東住血線蟲。她提到，美國曾有個案親了蝸牛後，導致廣東住血線蟲入侵腦部，使其從原本資優生，智力退化到3歲左右。因此，最好不要抓蝸牛，碰觸後也一定要用肥皂確實洗手。

譚敦慈表示，熟食永遠是最安全的，因為在燙煮過程中，就可滅掉寄生蟲、細菌及病毒。她並提醒2點，其一，若吃東西時，發現味道怪就不要再吃；另一是，食物上桌超過2小時，可能已孳生很多細菌，因為細菌繁殖的溫度是7～60°C，重複加熱再吃才是比較安全的做法。