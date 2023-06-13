好市多不定期上架新商品，有網友表示，賣場熟食部推出蕈菇松露風味披薩，單片售價60元、18吋300元，新消息讓會員瞬間暴動，直呼「高檔！這個厲害了，終於有動力去好市多了」；也有吃過的人大讚很好吃，還說這款披薩是會讓人回購的熟食之一。

原PO昨（12）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》，賣場熟食部上架蕈菇松露風味披薩，主打使用新鮮蕈菇、松露風味白醬和摩佐拉乳酪絲，單片售價60元；18吋賣300元。

新商品讓大批會員垂涎三尺，紛紛留言，「松露太高檔了吧！這個我可以」、「有松露就吃爆」、「感覺很好吃」、「終於有動力去好市多了」、「我最愛的松露」、「我喜歡的口味耶 」、「這個厲害了」、「這應該不錯吃，我今晚的晚餐」、「終於有一款披薩是我愛吃的了」。

有部分已嘗鮮的網友分享口感，「吃起來感覺只有香菇跟起司，價錢可以！我覺得不錯，會回購」、「今天買來吃了，適合吃清淡口味的人，我不太喜歡」、「中午剛吃，不錯」、「今天吃了，還不錯，單片60元喔」；另也有人提醒該口味的披薩含有蒜頭，素食者不建議購買。