搶攻盛夏餐飲商機，王品集團旗下精品鐵板燒「阪前和牛鐵板燒」及頂級牛排品牌「The Wang」6月21日起端出奢華的松露套餐。「阪前」推出松露夏宴，將澳洲M9和牛、鮑魚佐現刨夏季松露，口感清柔淡雅。也將分子料理融入菜單，特製月見山藥和牛，以芒果晶凍及山藥泥，搭配富含油脂的和牛，嚐來清爽不膩。「The Wang」打造限定黑松露盛宴，從主餐到甜點皆以松露入菜，用細緻香氣為盛夏提味，滿足饕客多重感官享受。另外，還可體驗最新食尚無酒精葡萄酒佐餐，為用餐風味更添魅力。

秉持日式匠人精神，追求鐵板極致美味，「阪前和牛鐵板燒」為夏季打造「松露夏宴」，6月21日起菜色嶄新登場，翻玩澳洲M9和牛名物三品，以和牛堡、軍艦及握壽司3種不同視覺與口感呈現，結合海膽、玉子豆腐等日式元素，再加上夏季現刨松露點綴清淡芬香，加乘味覺細膩度。松露鮑魚則以清酒誘發鮑魚鮮味，最後佐時蔬及新鮮現刨松露，入口彈牙鮮甜、極富淡雅。

頗富巧思的還有鱒魚卵墨雲干貝，特選北海道生食級干貝佐海膽南瓜泥、鱒魚卵三重奏，搭配雲海狀米餅，宛如水墨藝術品。「阪前」這回也首度融入分子料理，特製月見山藥和牛將芒果晶凍塑型成蛋黃並以山藥泥鋪底，搭配富含油脂的滑嫩和牛，激發多重感官饗宴。季節限定甜點有沁夏西瓜雪酪和金芒年輪兩款選擇，甜而不膩又清爽消暑。

體驗不同盛夏滋味，頂級牛排品牌「The Wang」以頂級黑松露入菜，內含主廚推出限定羅西尼牛排，由侍餐師桌邊現刨新鮮黑松露，覆蓋鮮嫩多汁菲力牛排及軟嫩鴨肝散發細緻香氣，令人再三回味。前主餐「松露北海道干貝佐洋菇泡泡」，另用油漬松露點綴香煎北海道干貝，入口前沾白松露醬及洋菇泡沫，暗藏多層次風味驚喜。甜點「黑松露巧克力法式千層派」，酥脆千層夾著卡門貝爾起司、松露卡士達、海鹽榛果風味的奶餡，桌邊現刨主廚特製松露巧克力佐松露冰淇淋，最後淋上松露油，為餐點完美收尾，套餐訂價3,280元，另加10％服務費。

近年來颳起無酒精旋風，「The Wang」同步端出無酒精葡萄酒，精選4款澳洲知名脫醇葡萄酒，釀造過程採用獨家脫醇技術去除酒精，為饕客提供佐餐新選擇，讓不能飲酒的顧客，也能一嚐葡萄酒的風味。