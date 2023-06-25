國民黨總統參選人侯友宜（中）今天到彰化縣進行整合拜會之旅，彰化縣長王惠美（左二）全程陪同。（孫英哲攝）

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今天到彰化縣走透透，彰化縣長王惠美全程陪同，首站參訪鹿港鎮南勢社區，並參觀總統公園。侯友宜說，他對於彰化縣長王惠美這幾年在彰化的施政非常感動，也很感謝王縣長舉辦新北市與彰化縣的縣市交流，他獲得很多寶貴的經驗。

針對餵藥案引發司法攻防一事，侯友宜指出，賴清德縱容底下的人不斷抹黑及造謠，賴不是也說過嗎？司法是公平正義的最後一道防線，「你不是說過司法很重要嗎？你怎麼忘了你有民主自由的DNA呢？」所以回頭過來，「不要用lie騙，lie GPT不能變成都沒事，都是在縱容底下。」

侯友宜表示，從以前到現在，他的政策方向非常明確，兩岸不但要重啟對話，務實交流，包括兩岸服貿協議等種種，兩岸在經貿、教育、經濟、文化等層面的交流合作必須盡快展開，兩岸服貿協調不是現在的事情，是早在多年前已經提出來，當時是有民進黨及柯文哲帶著太陽花擋住了，所以形成兩岸在交流上的障礙，現在在修《兩岸協調監督條例》，期待趕快給予通過。

針對近來賴陣營在新北市動作頻頻，侯友宜說，新北市民在疫情最嚴峻的時候，缺疫苗，缺口罩，缺快篩，「賴清德主席你有來關心新北市的市民嗎？」為了選舉幾乎天天來，來了二、三十次還來，一切只是為了選舉利益的考量，並沒有真正考量到新北市民，「更何況你還自稱是在萬里長大，是萬里的礦工之子，你有來關心新北市民嗎？你只是來關心選舉。」

侯友宜表示，對他個人來說，現在的他要堅定自己的步伐，一步一腳印，全力衝刺，團結所有，讓政府做不好的，全力加以改變，民進黨做不好，下架它，讓青年有效率的人來擔任重責大任，國民黨人才濟濟，所有人團結在一起，一起面對所有問題的挑戰，這才是最好的態度，他身肩重任，一定全力以赴，台海問題很重要，兩岸問題很重要。

侯友宜指出，民進黨政府老是搞意識型態，「你嘛卡差不多咧」，台東釋迦賣不出去，中央政府有幫過忙嗎？完全沒有！當初台東釋迦賣不出去時，饒縣長來新北市找他，新北市就幫忙賣，伸出援手，中央根本不幫忙解決，不幫忙就算了，不要再用意識型態傷害農民，綁架所有人。

針對中央政府拋出3年讀大學1年當兵的議題，侯友宜說，任何犧牲學生在大學4年最珍貴的學習時間，然後在台海現今局勢下，用這種方式，讓人懷疑是不是要讓年輕人趕快上戰場，這是最讓人擔憂的，教育政策不該急就章，要有完整的配套措施，讓年輕人能夠在大學畢業後遠離戰場，盡快進入職場，這才是主要教育政策的主要目的，希望中央政府要讓民眾及年輕人看到希望，不要硬推不成熟的政策，不然就是個鴨霸政府。