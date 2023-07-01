國民黨總統參選人侯友宜將在7月1日黃復興黨部67周年活動，和前高雄市長韓國瑜同框。《中時新聞網》YouTube 6月30日針對「韓國瑜明日（7月1日）將合體侯友宜，大家認為有助於侯提升民調嗎？」進行網路民調，有41%的網友認為有幫助！民調會提升。

《中時新聞網》YouTube頻道6月30日起針對「韓國瑜明日（7月1日）將合體侯友宜，大家認為有助於侯提升民調嗎？」進行網路民調，截至6月30日晚上11點30分，已有3.8萬名網友投票。有41%的網友認為有幫助！民調會提升；36%的網友認為沒有幫助，可能會下降；23%認為不影響民調。

網友紛紛表示，「大家要秉棄私欲，為國家未來貢獻一點點力量」、「看侯的誠意，必須公開道歉，至少要到郭董對韓道歉的級別。」、「和氣團結當然會提升，三歲小孩都懂，如認為不會提升的人就是別有心機的人。唯一支持侯友宜才能和平安全救台灣，大家加油！」、「是侯友宜選總統，又不是韓國瑜選」、「沒有公開向韓道歉，無法影響韓粉投票意向」。