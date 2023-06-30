國民黨總統參選人侯友宜競辦組織副召集人謝龍介，29日在臉書直播宣布，侯友宜和前高雄市長韓國瑜，會在7月1日的黃復興黨部67周年活動正式同框。前立委郭正亮表示，謝龍介特別挑黃復興67周年這個場，讓侯友宜、韓國瑜見面，很聰明；他則建議兩人會面需要一點設計，包括雙方如何互動。

郭正亮今(30日)在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，明天那個場，是黃復興67周年，現場一定是國旗飄揚，這是謝龍介特別選這個日子。7月2日台北市黨部要介紹7位立委出場，前總統馬英九和前台北市長郝龍斌都會去，韓國瑜並沒有要去。所以謝龍介很聰明，特別挑黃復興這個場，讓侯友宜、韓國瑜見面。因為黃復興是最挺韓國瑜的，這大家都知道。

郭正亮指出，現場侯友宜、韓國瑜兩人的互動，需要一點設計，侯友宜總要講一點話，還有兩人互動要如何說話，大家一定會注意這個。而這是大家的共同場，未來侯友宜還要幫韓國瑜特別辦1個單獨的場，讓韓國瑜講。

另外，針對《美麗島電子報》公布的最新總統大選民調，顯示民眾黨主席柯文哲和侯友宜聯手的情況下，會以44.4%的支持度，贏過民進黨總統參選人賴清德和駐美代表蕭美琴搭配的38.3%。郭正亮指出，讓國民黨屈就當副手，真的有難度。柯文哲過去跟鴻海創辦人郭台銘合作過 ，例如新竹市長高虹安，跟國民黨沒有合作過，基本上沒有什麼淵源，而民眾黨的成員也大部分是中間或是偏綠。