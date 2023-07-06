對於新北市長暨國民黨總統候選人侯友宜正面表態九二共識後，前立委郭正亮指出，他觀察到一個現象，綠媒突然不討論這項議題，「綠媒開始緊張」，因為擔心「非綠陣營」整合的基礎就是九二共識！

郭正亮今（6）日在中天電視《大新聞大爆卦》指出，侯友宜整裝出發，真的要費點心，不斷重述立場，也要找進行中的時事、找到縫隙就要發言。

對於賴清德在華爾街日報的文章，郭正亮認為，侯友宜應該要發言，一定要參與、一定要表達立場，跟賴清德做對照，民眾才會看清楚。

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮直言，侯友宜如果去台南，一定要去光電案現場，表明如果當選，特偵組一定辦這案件。一定要讓人感受到四大主張擴散出去具體是什麼！民眾要的是具體的內容，不是只有骨架，要具體的到大家有感覺的議題，他要想辦法去連結。

金溥聰衝的比侯團隊快，因此團隊要迅速跟上，金溥聰也一定要立威，不然綠媒整天說三道四，至少綠媒現在講到金溥聰就會小心一點，不會胡亂說話。

「不過我觀察到一個現象」，侯友宜正面表態九二共識之後，綠媒突然不討論這項議題，因為綠媒本來是設想侯友宜一直不表態，就表示九二共識有問題，因此連侯友宜都不支持，他們原本是這樣打。「但現在侯友宜表態，綠媒開始緊張」，因為他們現在擔心「非綠陣營」整合的基礎就是九二共識。