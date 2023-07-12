民進黨總統參選人兼黨主席賴清德日前喊出，當台灣總統可以走入白宮，所追求的政治目標就已經達成。民眾黨總統參選人柯文哲今在臉書表示，這次選舉不是「中南海」和「白宮」的選擇，台灣應該要在自主和平的基礎上和世界交流，當然也包括中美兩個強權；身為台灣總統，除了走入白宮，更重要的是要走入每位台灣人民的心中。

柯文哲說，賴清德副總統提到，「當台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了。」他則認為，我們應該走向世界，並且妥善處理對美中之關係。

柯文哲指出，蔡總統6日才在美國在台協會的慶祝酒會上致詞，幽默點名台下的三位總統候選人表示：「無論台灣下一任總統是誰，台美關係都將繼續深化」。

「我相信我們三人都同意此一觀點。」柯文哲說，既然無論是誰當選下一任總統，台美關係都會繼續深化，2024大選如何變成「中南海」與「白宮」的選擇？當你表示最想跟對岸領導人習近平共進晚餐，難道別人會認為你代表「中南海」？

柯文哲指出，今年4月，他率團訪問美國21天，造訪紐約、波士頓、華盛頓與休士頓，除了與僑胞分享理念，也關心在美國留學的台灣學子，並拜訪了智庫、企業以及多位重要且友台的政治人物。

他強調，自己依然主張，在維護民主自由的底線上，台灣應該要扮演美中之間「溝通的橋樑」，而不是「對抗的棋子」。

柯認為，這次選舉不是「中南海」和「白宮」的選擇，台灣應該要在自主和平的基礎上和世界交流，當然也包括中美兩個強權。我們不分裂世界，更不應藉此分裂台灣人民。

柯文哲總結，身為台灣總統，除了走入白宮，更重要的是要走入每位台灣人民的心中，先能凝聚國家，才能走向世界。