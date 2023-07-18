民眾黨總統參選人柯文哲今天上午接受廣播節目《千秋萬事》專訪，對於藍白合議題，柯文哲說，現在跟國民黨合作就是某些區域不要提人，更指在藍綠五五波的地區，「我一丟人下去，國民黨就掛了」，所以民眾黨要提名人會有壓力，他並透露很多國民黨候選人去拜託他。

針對藍白合的可能性，柯文哲回應，其實現在跟國民黨合作就是某些區域不要提人，「不是啦，一提人他就掛掉，100％就會輸，一定會贏、一定會輸，我們就沒有壓力，那個五分五分的我們要提名人就有壓力」。

柯文哲說，「有很多地方是這樣，因為很多人真的是有跑來拜託我，一定贏跟一定輸，大家都沒壓力，那個五分五分的我一丟人下去，國民黨就掛了」。柯透露，拜託他的是候選人本人，黨中央到現在為止都沒有在管這個。

王淺秋追問，黨中央或跟侯陣營有接觸？柯文哲回覆，「沒有啦，因為對侯來講，立委的成敗不甘他的事」，他分析立委成敗應該算在國民黨主席朱立倫的帳上面，但由於朱現階段不是很強勢，所以才出現小雞自己跳船的問題，「日頭赤炎炎，隨人顧性命。」

另外，王淺秋提起，國民黨立委參選人羅智強喊出希望政黨輪替大聯盟，卻被要求黨紀處分。柯文哲指出，羅智強本來就是open mind的人，他們當過同事，純粹從大戰略來講，羅講的是對的，可是以國民黨立場來講，羅講的不好，這也沒什麼對錯，只是角度問題。

對於藍白合議題，柯文哲指出，再拖1、2個月，有時候真的水到渠成，他稱天才的火花可以到處閃現，可是要燒起來一定要有環境，現在的環境看起來相當混沌，人家說政治只有低層沒有高層，民意推著在動也沒辦法。