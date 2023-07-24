23日國民黨全代會今日結束，而中廣集團董事長趙少康22日深夜發出聲明，強調韓國瑜出席全代會，但是黨內仍然有許多人心口不一，明面團結口號喊得響，暗裡挺郭卡侯、寄希望於柯文哲、想扶韓取而代之的動作可沒有停止。趙少康也示警，團結的「藍粉」，才能戰鬥「綠粉」，倘用選票教訓自己人，就是讓綠營坐收藍分裂、綠勝選的果實。對此，前立委郭正亮23日就表示，「我覺得郭台銘再怎麼樣，基本上是沒有機會了，99％是沒有機會了，他參選的正當性滿低的」，引發討論。

郭正亮23日在政論節目《新聞大白話》中表示，「趙少康會說那個話就是認為，未來一個月還是要看民調，這很現實的，而郭台銘要參選，衝擊最大的是柯文哲，又不是侯友宜，事實上郭台銘的民調有一半都是從柯文哲那邊拿過去的，郭台銘未來要怎麼走？事實上非常困難，因為國民黨全代會的這個味道出來，未來這一個月會有國民黨立委邀請郭台銘去站台嗎？我不認為會有，大家一定會有警覺」。

郭正亮更認為，「郭台銘未來這一個月要造勢的難度是非常高的，我看不出他有那麼大的能量，郭台銘的民調都是第四，你有什麼正當性？你出來是不是攪局？」郭正亮最後更說，「以國民黨目前這個狀況，就算換掉侯友宜，還是有堅定的『挺侯者』，這樣國民黨還是分裂，我覺得郭台銘再怎麼樣，基本上是沒有機會了，99％是沒有機會了，他參選的正當性滿低的」。