成都世大運28日晚間在東安湖體育公園主體育場隆重開幕，亞洲代表團依舊陣容龐大，地主大陸派出411人，日本264人，南韓250人，印度239人，香港143人，新加坡112人，中華隊212人。前立委郭正亮30日在《鄭亦真辣晚報》節目表示，中國大陸辦大型賽事非常有經驗，因為他的全國運動會規模跟奧運就差不多，主辦城市也能趁機升級。世大運有很多奧運選手參賽，很多國家的選手大概沒有見過用這個規模來辦運動會的。

郭正亮強調，中國大陸現在辦大型的賽事活動，都會去凸顯那個城市的特性，比如說9月就要辦杭州亞運，到時候會看到杭州的方方面面，也會趁機會幫那個城市做一些整理，會有選手村跟一些很有名的紀念物，像北京奧運的水立方就留下來了，所以也是趁機讓那個城市升級！

郭正亮提到，記得有一次杭州辦G20，結果就同時蓋好了好幾條地鐵，還蓋了高鐵。中國大陸本來辦大型的賽事就非常有經驗，因為他的全國運動會的規模跟奧運就差不多！「所以我坦白講，亞運那算小case啦！亞運只有亞洲的選手。」

「世大運，事實上他的項目蠻多的，因為有一些項目奧運並沒有！」郭正亮指出，因為世大運是世界大學運動會，很多奧運選手事實上就是大學生，所以這個級別是非常高的。可以看到，基本上就是奧運的選手來參加！上次台北也辦過一次世大運，那次也是有史以來最高階的選手來到台灣。但成都世大運的規模比台北大多了，很多國家的選手大概沒有見過，用這個規模來辦運動會的！

郭正亮表示，像上次卡達辦那個世足賽，「他也是花非常多的錢，就比較類似！」