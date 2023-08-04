就讀國立體大的彭名揚今在成都世大運田徑男子400公尺跨欄決賽，以48秒62勇奪金牌。其實彭名揚昨天準決賽還稍微放鬆，就跑出48秒97的個人最佳成績，人來瘋的他今天決賽又有「感覺」，最終以0.01秒之差，一舉打破了陳天文在2001年北京世大運締造的全國紀錄。

彭名揚在準決賽跑出48秒97，成為繼陳天文及2017年台北世大運的陳傑之後，我國第3位在男子400欄跑進49秒內的選手。他透露自己當下還沒有盡到全力，因為最後衝刺階段，沒有聽到後面的腳步聲，「想說稍微放一點點，結果還有48秒97。」讓他充滿信心。

「我不太會在大賽上緊張，他們愈high我愈high，整個場地歡呼聲，我就當作全世界都在為我加油。」彭名揚說，今天身體感覺比昨天準決賽更好，「上去的時候，跟昨天一樣手麻腳麻的，我就想說感覺來了，起跑一衝出去就沒有在怕的，就是跟他們拚了，我是來拿冠軍、來拿牌子的！」

彭名揚透露衝線後並不知道自己破全國紀錄，「我很開心是因為達標巴黎奧運，直到後來要頒獎的時候，手機一直跳訊息出來，我才知道原來破全國紀錄了。」彭名揚說，陳天文、陳傑都是大前輩，沒有他們就沒有自己，「從以前一直追隨他們的腳步，希望自己可以愈戰愈勇，可以打破他們的紀錄、戰勝他們，我今天做到了！」