台中第二天然氣接收站日前因安全儀控系統故障，供氣瞬間中斷，國民黨立法院黨團質疑，政府忽略錯誤能源政策，天然氣供電危機才開始，但民進黨團副書記長洪申翰反擊，稱大潭燃氣電廠長期依賴「中氣北送」，興建三接場才是根本之道，而國民黨過去阻擋三接，阻擋北部擁有穩定氣源，完美示範「做賊喊抓賊」。

洪申翰在臉書指出，早在2年前三接公投的相關論辯時，民進黨就已經提醒，北部大潭等等燃氣電廠，從馬政府時期，氣源就長期依賴台中送到桃園的管線，這是一個不可忽視的風險存在。

洪申翰表示，就國家長期的能源風險管理，應該要布局補上這個風險缺口，讓北、中、南各有自己區域的氣源，減少對跨區域長途運送的依賴，來分散風險，也可在緊急時互相備援。這也是觀塘三接為何必要的重要原因。

他批評，國民黨完全不搭理這個風險的示警，反正就是要反對民進黨主張；721晚上台中接收站送氣設備故障，讓桃園大潭電廠有兩個小時被迫減少供氣，而必須大幅減少供電，進而要緊急啟動水力或其他備援發電，來填補突然的缺口，幸好相關備援機組的快速應變調度得宜，才在兩三小時後，度過這個緊急事故，此事件就是當民進黨不斷提醒真嚴肅風險，代表當初示警，不是無端恐嚇或無的放矢。

洪說，好險，兩年前最後的公投結果，沒有照國民黨的主張否決三接，否則台灣將會更長期處在這個風險情境中，作為執政黨立委，會嚴格來檢討這次台中接收站設備故障的根本原因，並會要求中油拿出未來設備維護上的體檢與改善方案，絕不會客氣。

他表示，但國民黨是最沒有資格批評的。國民黨現在能源政策上，就是不分青紅皂白，什麼能源設施都要擋，只要民進黨主張的都要反，雖然看起來只想要核電，但核廢料的選址一樣要杯葛。如果國家政策按照國民黨的主張做，白話一點說，台灣就完了。