有國民黨最美發言人之稱的李明璇投入高市第8選區立委選舉，今（29）日舉辦前鎮見面會，數百人到場力挺，現場爆棚。（柯宗緯翻攝）

有國民黨最美發言人之稱的李明璇投入高市第8選區立委選舉，今（29）日舉辦前鎮見面會，數百人到場力挺，現場爆棚。（柯宗緯翻攝）

有國民黨最美發言人之稱的李明璇投入高市第8選區立委選舉，今（29）日舉辦前鎮見面會，數百人到場力挺，現場爆棚。（柯宗緯翻攝）

有國民黨最美發言人之稱的李明璇投入高市第8選區立委選舉，今（29）日舉辦前鎮見面會，數百人到場力挺，現場爆棚。她細數民進黨倒行逆施作為，透過疫情賺黑錢、與詐騙集團關係匪淺、親手毀壞台灣新聞自由等，喊話明年一起團結下架民進黨。

今天受邀出席前鎮區提名同志介紹會的來賓，包含國民黨高雄市黨部主委黃昭順、立委吳怡玎、高醫前院長侯明鋒、國民黨智庫執行長柯志恩、國民黨青年部副主任李昶志、高雄市議會前議長曾麗燕、市議員陳麗娜、蔡武宏、黃國雄黨部主委張平海等人。

「原來不理政治，政治卻會影響人民的生活與未來！」李明璇坦言，過去她也跟一般年輕人一樣對政治冷感，但在2018年時認識韓國瑜，對她的人生開啟了新篇章，深刻體會。

她也細數過去近8年民進黨執政法案強渡關山、透過疫情賺黑錢、與詐騙集團關係匪淺、親手毀壞台灣新聞自由、對人民鎖喉箝制言論自由，道盡3年疫情民進黨種種倒行逆施等級惡行。

高市第8選區立委選戰，現任民進黨立委賴瑞隆挑戰連任。李明璇直言，就是要用行動與決心證明國民黨的青年世代有戰艱困選區的勇氣，雖沒有像民進黨有金山銀山，但相信民心的力量很強大，絕對有信心能翻轉。

李明璇表示，她看不下去民進黨執政亂象，如果沒有民進黨，核四早該啟用，台灣就不會缺電、不會跳電、高雄人就不會用肺發電；如果沒有民進黨，台灣百姓就不會吃萊豬，孩子們就沒有食安問題。

李明璇向在場民眾懇託，給她機會進入國會挖真相，還給台灣人民一個公道，還給台灣人民一個正常的國家。她也呼籲，國民黨一定要團結，支持國民黨推出的總統參選人侯友宜，團結勝選，下架民進黨，讓藍天照耀大港。