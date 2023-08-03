針對彰化縣議長謝典林退黨，國民黨台北市議員李明賢爆料，據聞還有9名正副議長正在醞釀中，恐引爆藍營退黨潮；不過對於這樣的傳言，國民黨前祕書長李乾龍認為沒那麼嚴重，但坦言確實有傳聞仍有幾人還在「三心二意」，李雖沒有直接點名，但也說出「就是南部那幾個、屏東」等關鍵字。對此，前立委沈富雄3日就表示，「李登輝去找南部的牛鬼蛇神，70年後那些老幹都崩壞了，你要我點名可以，我可以得罪，我不點名不刺激」，引發討論。

沈富雄3日在廣播節目《POP撞新聞》中表示，「李登輝去找南部的牛鬼蛇神，70年後那些老幹都崩壞了，從根爛掉，他接的新枝長出來的芽，好像我們台灣歌曲的白牡丹，我們爬過牆頭，四處招搖，不能亂亂美」，沈富雄接著指出，「今年南部的那些人，就是要跟中央討價還價，禁不起郭董的誘惑，今天南部原本的藍的、國民黨，很多南部的都變無黨籍了，這些人有資格做國民黨黨員，國民黨裡面多數是像江啟臣這樣的人，好人、本土、照規矩來，初選輸給盧秀燕一點點，他也讓了，侯友宜就類似這樣的人」。

沈富雄強調，「但這樣的人被相對少數、被非主流的，但是在裏頭搗蛋的，在地方選舉不會出面；但到了全國選舉的時候，單一選舉總統的時候，這群又分成各種派別，就把國民黨搞死了」，沈富雄更分析，「這裡頭又分成三種，韓粉跟郭粉加起來較粉藍，這群人有領導人，它們領導人的問題，粉藍在分為韓藍跟郭藍；第二種藍就是以黃復興為主的，或像洪秀柱、張亞中或是一天到晚孤臣孽子，簡稱孤臣孽子藍，比較年紀大的深藍，憧憬偉大的祖國的，這個人數不多，但很強硬」。

最後沈富雄更說出，「牛鬼蛇神藍，這不是我發明的，是主席講過的，這是李登輝當年撿來的，你要我點名可以，我可以得罪」，此刻主持人黃暐瀚更驚呼「不用點」，沈富雄則回應「我不點名不刺激」。