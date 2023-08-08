民進黨2024總統參選人賴清德持續在民調支持度中領跑，在野整合成為外界相當關注的議題。對此，前立委沈富雄7日分析，民眾黨總統參選人柯文哲有可能會在「不排除合作」及「不做副手」的情況下退出總統選戰，還說如果柯真的退選，「我給他鼓掌，識大體」，但這句話已引爆網友論戰。

沈富雄在廣播節目《POP大國民》中引述周刊報導稱，柯文哲說自己有底線，第一點就白營不排除合作，也就是說合作是可以的、第二個是他不會主動接觸、第三個不政治分贓。但沈也強調，柯文哲想維持尊嚴，最後會一個一沒有，「沒有他做副手的選項，所以他不會做副的，不管是郭還是侯，他都不會做副手」。

至於柯文哲是否會在「不排除合作」和「不做副手」的情況下，選擇退選2024？沈富雄分析，「這肯定是有可能的，如果柯文哲最後退出2024，我給他鼓掌，識大體，柯文哲到目前為止講得有板有眼，有尊嚴有原則」。

不過對於沈富雄的看法，網友的留言差異非常大，有民眾在《中時新聞網》、《POP大國民》影片留言怒批，「你2024的預測很少準，如果能不再亂預測話，民眾也會給你鼓掌，識大體」、「老沈你的判斷力太差了，Kp絕對不會放棄！去台灣各大街小巷問一問就知道了」、「沈大老又要錯誤評估、道歉」、「抱歉！真的聽不懂也聽不下去。」

不過也有網友認同沈富雄，稱「佩服沈大老」、「假如柯文哲退選，國民黨一定要展現誠意在其他方面全力跟民眾黨無私的合作，切勿一鍋端！」、「沈富雄也是為了下架民進黨這個終極目標，就不要太苛求他了」。